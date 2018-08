Belg wordt weer wat ouder 30 augustus 2018

Voor het tweede jaar op rij is de levensverwachting in België vorig jaar gestegen. Voor meisjes die in 2017 geboren werden, ligt de levensverwachting op 83,7 jaar, voor mannen op 79. Voor de hele bevolking is dat 81,4 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. In vergelijking met 2016 wordt er een stijging met 0,1 jaar, voor beide geslachten samen, opgetekend. In Vlaanderen (82,2 jaar) ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan in Brussel (81,2 jaar) en in Wallonië (79,8 jaar). In Wallonië is de stijging wel het grootst, met 82 dagen of 0,22 jaar. Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is daardoor afgenomen: van 2,6 jaar in 2016 naar 2,4 jaar vorig jaar.

