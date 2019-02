Belg wint miljoen in Nederlands casino 15 februari 2019

00u00 0

Een man uit Luik heeft 1.064.676 euro gewonnen in Holland Casino Valkenburg. De man, Christian, zei onmiddellijk na de winst dat hij wou stoppen met werken. De Waal speelde op een Mega Millions-automaat met een inzet van vijf euro per keer. Na acht pogingen werd hij miljonair. Casinomanager Marcel Knols reageert tevreden: "Geweldig dat wij één van onze gasten zo'n fantastische avond en toekomst kunnen bieden." Christian is de tweede gelukkige bij de keten in drie weken. Eind januari won een man 1.917.457 euro in het Holland Casino in Utrecht. (AVA)