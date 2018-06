Belg wil zo snel mogelijk op reis 27 juni 2018

Wie z'n zomervakantie dit jaar al vroeg geboekt had, heeft een grote voorkeur voor juli. Dat blijkt uit het Travel Trends Report van ABTO, de vereniging van Belgische reisorganisatoren. Dat baseert zich op de gegevens van 3,5 miljoen landgenoten die de knoop al hadden doorgehakt op 23 mei. 64% van hen verkiest juli boven augustus, 35% pakt z'n koffers reeds in de eerste 14 dagen. Frankrijk blijft de populairste bestemming (24%), gevolgd door vakanties in eigen land (14%). Huuraccommodaties als luxestacaravans en dito safaritenten op campings zijn met 11% even populair geworden als appartementen. Maar liefst van al boeken we toch een hotelkamer of vakantiehuisje. Wat dat mag kosten? Gemiddeld 1.973 euro per gezin of 578 euro per persoon.

