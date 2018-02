Belg wil sportprothese voor 237 kinderen 01 februari 2018

Tegen 2020 moeten alle 237 kinderen in België die een been missen, een sportprothese of 'blade' krijgen. Dat is althans de ambitie van professioneel golfer Cedric Lescut en zijn organisatie Android 34. "Zulke blades kosten tussen de 7.000 en 20.000 euro en worden niet terugbetaald. Nochtans bieden ze enorme voordelen. Kinderen kunnen er even vlot mee spelen en sporten als hun leeftijdsgenootjes." Daarom organiseren Lescut en zijn team elk jaar een golftoernooi om geld in te zamelen. Vijftien jongens en meisjes hebben al een blade gekregen - onder wie Mathis Vermoortele (11) uit Langemark (foto) - en binnenkort worden nog eens 25 kinderen geholpen.

