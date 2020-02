Belg wil groener wonen: renovatieleningen verzevenvoudigd PhG/SWA

24 februari 2020

05u00 0 De Krant Renovatieleningen kleuren steeds groener. Bij Belfius is het aantal leningen dat bedoeld is om een woning energiezuiniger te maken, de voorbije vijf jaar verzevenvoudigd. "De Belg is ervan overtuigd dat groener wonen noodzakelijk is."

Met Batibouw leggen de banken hun beste tarieven voor bouwleningen op tafel. Vooral groene renovatieleningen zijn in trek. 4 op de 10 renovatieleningen die vorig jaar bij Belfius werden afgesloten, dienden voor energiebesparende maatregelen. In 2015 was dat nog 1 op de 10.

"Om aanspraak te kunnen maken op de groene renovatielening, moet minstens 50 % van het kredietbedrag bestemd zijn om de woning energiezuiniger te maken en/of tegen brand of inbraak te beveiligen", zegt Ulrike Pommée van Belfius. Zo'n lening kan onder meer dienen om een oude verwarmingsketel door een hoogrendementsketel te vervangen, hoogisolerend glas te plaatsen en voor een warmtepomp of zonnepannelen.

Energiefactuur

Gemiddeld leent de Belg 11.580 euro voor energiebesparende maatregelen en betaalt hij op 72 maanden terug. Er zijn verschillende redenen voor het succes. "De aanhoudend lage rentestand zet mensen zeker aan om te investeren in hun onroerend goed", aldus Pommée. "Voorts zijn steeds meer Belgen ervan overtuigd dat inspanningen leveren om energie-efficiënt te wonen een belangrijke stap is in de strijd tegen de opwarming van de aarde." Ook de daling van de energiefactuur en de premies sporen eigenaren aan te renoveren. (PhG/SWA)