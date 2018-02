Belg werkt 1.551uren per jaar 12 februari 2018

00u00 0

De gemiddelde Belg werkt 1.551 uren per jaar. Dat zijn 7 uren of bijna een hele werkdag minder dan in 2013. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Van de 37 landen die de OESO aan een onderzoek onderwierp, bleek er in slechts zes andere landen nog minder te worden gewerkt. Duitsers werken het minst (1.363 uur), gevolgd door de Denen (1.410), de Noren (1.424), de Nederlanders (1.430), de Fransen (1.472) en de Luxemburgers (1.512). Het gemiddelde van de bestudeerde OESO-landen bedraagt 1.763 uur per persoon per jaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN