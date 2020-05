Exclusief voor abonnees Belg verplaatst zich weer vaker + 17 % 09 mei 2020

00u00 0

Tussen begin en eind april is het gemiddelde aantal dagelijkse verplaatsingen per inwoner van ons land gestegen van 1,1 naar 1,29. Een stijging van zo'n 17 procent. Dat blijkt uit de monitoring van de telecomdata door de Taskforce Data Against Corona van minister Philippe De Backer (Open Vld). Tussen begin en eind maart was het gemiddeld aantal verplaatsingen buiten de eigen gemeente met meer dan de helft gedaald, van gemiddeld 2,25 naar 1,1 dagelijkse verplaatsingen per inwoner. De Belgen blijken zich dus 'traag maar gestaag' weer meer te gaan verplaatsen. Het verlangen naar versoepeling is kennelijk groot.