Belg verongelukt met quad in Zuid-Frankrijk 26 augustus 2019

Een 57-jarige Belg is zaterdagnamiddag omgekomen na een ongeval met een quad in het Zuid-Franse Sanchas (departement Hautes-Alpes). Volgens een lokale krant was onze landgenoot samen met twee anderen onderweg, toen hij de controle over het stuur verloor. Brandweer en politie kwamen nog ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden.