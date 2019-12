Exclusief voor abonnees Belg verdient gemiddeld 3.558 euro bruto 12 december 2019

In zeven jaar is het gemiddelde brutoloon in ons land met 14,7% gestegen, zo blijkt uit gegevens van Statbel. In 2017 streek de doorsnee-Belg 3.558 euro per maand op, terwijl dat in 2010 nog 3.103 euro was. Eens te meer tonen de cijfers aan dat verder studeren loont. Wie een masterdiploma heeft, verdient de helft meer dan de gemiddelde werknemer. Bovendien zagen bachelors en masters hun salaris de voorbije jaren sterker stijgen dan hun collega's zonder hogere opleiding. Ook de functie speelt een rol: het loon van directeurs van grote ondernemingen nam tussen 2010 en 2017 toe met 21,6%, terwijl ongeschoolde arbeiders in de transport- en opslagsector tevreden moesten zijn met 7,2% opslag en kassiers met 8,2%. De hoogste salarissen zijn terug te vinden in de petrochemie (gemiddeld 5.489 euro bruto), de laagste in de eet- en drinkgelegenheden (2.538 euro), de hotelsector (2.631 euro) en de detailhandel (2.796 euro).

