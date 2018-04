Belg verbreekt wereldrecord frikandellen eten in kwartier 03 april 2018

19,5 frikandellen in een kwartier. Dat is sinds gisteren het nieuwe officieuze wereldrecord frikandellen eten. "En eigenlijk had ik er nog kunnen eten", zegt Sint-Niklazenaar Joachim Crape die in café Bardot in het Oost-Vlaamse Lembeke het bijna één jaar oude wereldrecord van de Nederlander Ton Fing uit Dordrecht verbrak. Ook Belgisch Kampioen Rik Nauwelaerts, die enkele weken geleden 14 frikandellen in een kwartier naar binnen werkte, moest zijn meerdere erkennen. Een geheim heeft Joachim niet. "Ik eet gewoon supergraag frikandellen. Elke dag als het moet." (KVZ)