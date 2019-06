Exclusief voor abonnees Belg valt van boot en verdrinkt op Lanzarote 27 juni 2019

00u00 0

In een jachthaven op het Canarische eiland Lanzarote is gisteren het lichaam van een Belg gevonden. De oudere man woonde op een boot. Havenmedewerkers zagen het lichaam drijven in de buurt van de steigers. Er komt een autopsie, al gaan de speurders voorlopig uit van een val. Andere havenbewoners vertellen aan lokale media dat de Belg een alcoholprobleem had. Toen de politie hem vond, had hij een rugzak aan met twee flessen alcohol erin. Of drank op een of andere manier heeft meegespeeld, is nog niet duidelijk. (SRB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis