Belg sterft tijdens snorkelen op Comoren 00u00 0

De Belgische dokter Marc De Feyter is om het leven gekomen bij een tragisch ongeval op de Comoren, een eilandengroep in de Indische Oceaan. Hij zou in januari 66 jaar oud geworden zijn. Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden, maar geeft geen details over de omstandigheden prijs. Volgens onze informatie overleed de man toen hij op het tropische eiland aan het snorkelen was.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee

Meer over Marc De Feyter