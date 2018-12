Belg spaart 9 jaar voor eigen woning 08 december 2018

Belgen sparen gemiddeld 9 jaar vooraleer ze de stap zetten om een woning te kopen. Daarna gaan ze gemiddeld bij 3,5 banken langs om voor het ontbrekende bedrag een lening te krijgen, blijkt uit een onderzoek in opdracht van Hello Bank. Twee op de vijf Belgen hebben al 10.000 tot 50.000 euro gespaard vooraleer ze tot een aankoop van vastgoed overgaan. Zo'n 60% haalt zijn middelen van de eigen spaarrekening, 13% doet een beroep op ouders of anderen, en 8% puurt een bedrag uit de verkoop van andere activa. Vooraleer ze zich op de vastgoedmarkt begeven, heeft overigens al 46% nagevraagd hoeveel ze kunnen lenen. De anderen doen dat tijdens de zoektocht naar een woonst. Voor de informatie over een lening vertrouwt 75% van de mensen op hun bank, 67% wint inlichtingen in bij familieleden. Twee

