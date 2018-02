Belg smokkelt gezin met 5 kinderen de grens over 14 februari 2018

Een 28-jarige Belg is aan de grens tussen Nederland en Duitsland opgepakt terwijl hij een gezin uit Koeweit met z'n bestelwagen vervoerde. De Nederlandse politie hield de man dinsdag tegen voor een controle aan een grensovergang in de buurt van Enschede. De 32-jarige vrouw, haar 41-jarige man en hun vijf kinderen tussen 4 en 10 jaar bleken in Denemarken te zijn uitgeprocedeerd. De Belg verklaarde dat hij het gezin in Duitsland had opgepikt en hen wilde meenemen naar België. Hij werd aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Zijn aanhouding werd met twee weken verlengd. (KAV)