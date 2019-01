Belg smokkelt 89 kilo hasj in geheime holtes van bestelwagen 10 januari 2019

Een Belgische man (35) is in Melilla, een Spaanse enclave in Marokko, betrapt met 89 kilo hasj in zijn auto. De drugs zaten in holtes in de vloer en naast de achterdeur van zijn Citroën Berlingo. Onze landgenoot wilde vanaf Melilla de boot nemen naar de Spaanse kuststad Almería. Een grenswachter van de Guardia Civil controleerde de wagen en haalde er een drugshond bij. Die rook onraad, waarna de politie de 192 verstopte pakken hasj ontdekte. De drugs en de auto werden in beslag genomen. De man zal voor de rechter moeten verschijnen.