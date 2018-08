Belg sliep in chalet met Nederlands meest gezochte kindermoordenaar: "Jos wéét dat ze hem zoeken" Bjorn Maeckelbergh

25 augustus 2018

00u00 0 De Krant Het was Angelo Valkenborgh (34) uit Maasmechelen die de achtergelaten telefoon van Jos Brech (55) vond in zijn chalet in de Vogezen. "Ik dacht: godverdomme, nu is Jos begonnen aan een trektocht van drie weken terwijl het min 20 is. Maar nu weten we waarom hij zijn telefoon daar achterliet."

'De Jos', noemt Angelo Valkenborgh Brech als hij over hem praat. Hij schat dat hij de man anderhalf jaar kent en hem een vijftal keren ontmoette. Ze waren gelijkgestemden. Natuurvrienden. "We waren heel goede kennissen", zegt Valkenborgh, die bekend raakte doordat hij in de zomer van 2015 in deze krant uitgebreid vertelde over hoe hij probeerde te overleven in de Sloveense bossen. Angelo en Jos overnachtten meerdere keren samen in de chalet Old Crow in de Vogezen, de laatst bekende verblijfplaats van Brech. Een andere Nederlandse bushcrafter huurde die chalet omdat hij stapelverliefd geworden was op de plaatselijke natuurpracht. "Hij wilde die mooie dingen met zo veel mogelijk mensen delen. Hij kalefaterde de chalet helemaal op en vroeg ons voor hij aan kanker overleed om er goed zorg voor te dragen. Maar in ons wereldje hebben de meesten het erg druk. Ik trek momenteel met een groep van 25 personen door een woud in Zweden. Die chalet beheren, dat was écht iets voor Jos. Hij zat toch al constant in dat bos. En hij was een vrij man. Zonder partner, zonder werk."

In maart had Angelo Jos Brech nodig. "Jos is gespecialiseerd in hiking en in planten. Ik wilde dat hij een cursus eetbare planten zou geven voor mij, dus stuurde ik hem berichten op zijn gsm. Ik wist dat hij op dat moment aan het wandelen was. Hij had dat aangekondigd."

