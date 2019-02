Belg riskeert zware straf voor moord op excentriekeling op Ibiza 18 jaar 18 februari 2019

Een Belg van 52 riskeert 18 jaar cel op Ibiza. In maart vorig jaar zou P.B. een 58-jarige Zwitser met een ijzeren staaf hebben doodgeslagen in een verlaten dolfinarium op het Spaanse eiland. Het slachtoffer is bekend onder de naam 'Charly-Ibiza' en is een telg van een rijke Zwitserse familie. De excentrieke levensgenieter - die volgens vrienden leefde als was hij zanger Jim Morrison en in Ibiza te boek stond als 'uitstekende minnaar' - raakte aan lagerwal. Samen met P.B. had hij het verlaten dolfinarium van Sant Josep gekraakt, dat al sinds de jaren 90 leegstaat. Het kwam tot een hoogoplopende ruzie tussen de twee. Toen de Zwitser lag te slapen, sloeg de Belg hem met een ijzeren staaf het hoofd in. Twee dagen later werd P.B. opgepakt. Het proces wordt verdergezet in mei. (IBO)

