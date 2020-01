Exclusief voor abonnees Belg riskeert celstraf in Verenigde Staten voor oplichting van reeks goede doelen 10 januari 2020

Een Belgische man (37) riskeert een celstraf van 7 jaar voor het oplichten van een hele reeks goede doelen en advocatenkantoren in de Verenigde Staten. A.S. zou een sleutelfiguur geweest zijn in een bende die een ingenieus systeem met valse cheques gebruikte. Bij de honderden slachtoffers waren organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking en psychische problemen, kansarme kinderen en slachtoffers van seksueel geweld. De feiten zouden zich afgespeeld hebben tussen 2013 en 2016. Volgens de openbare aanklager van Massachusetts zouden A.S. en zijn handlangers verscheidene goede doelen gecontacteerd hebben met de belofte een flinke som geld te storten. Op de cheques die ze later stuurden, stond telkens een hoger bedrag. Daarop namen de oplichters weer contact op met de vraag om het teveel terug te storten. Achteraf bleken de cheques echter vals. De slachtoffers liepen daardoor niet alleen het beloofde geld mis, maar waren ook duizenden dollars van hun eigen geld kwijt, dat ze hadden teruggestort. A.S. - een Belg van Marokkaanse origine - zit in de VS in de gevangenis en pleit schuldig. Naast de celstraf eist de openbare aanklager ook dat hij de som van 125.000 dollar of 112.500 euro zou terugbetalen.

