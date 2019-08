Exclusief voor abonnees Belg rijdt in op file in Duitsland: baby van vier maanden sterft 27 augustus 2019

Een Belg is met zijn Audi-terreinwagen zondagochtend ingereden op een file op de A3 in Schlüsselfeld, op zo'n vijftig kilometer van Neurenberg. In de aangereden auto kwam een baby'tje van vier maanden om. De 17-jarige mama van het slachtoffer en twee andere passagiers van 19 en 24 werden met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De 27-jarige Belg was ongedeerd, maar zijn passagiers - twee kinderen van 10 en 16 jaar en twee volwassenen van 39 en 42 jaar - geraakten gewond. Door de aanrijding deelde ook een auto met een driekoppig Nederlands gezin in de brokken. Zij bleven ongedeerd. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.