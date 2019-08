Exclusief voor abonnees Belg redt kleuter uit Toscaans zwembad 29 augustus 2019

00u00 0

Een Belg die op vakantie is in het Italiaanse dorpje Saline di Volterra heeft een Duitse kleuter van de verdrinkingsdood gered. Terwijl onze landgenoot begin deze week een frisse duik wilde nemen, trof hij het jongetje van 3,5 aan op de bodem van het zwembad in het resort 'Tuscany Fever'. Het kind, dat niet meer bewoog, lag daar wellicht al zo'n drie minuten. De moeder lag vermoedelijk aan de kant van het zwembad te rusten. De Belgische toerist slaagde erin de kleuter naar boven te halen. Een dokter en tandarts, die beiden in het resort verbleven, dienden de eerste zorgen toe, waarna het slachtoffertje met een helikopter naar een ziekenhuis in Firenze gebracht werd. Zijn toestand is ernstig, maar intussen wel stabiel. Pas binnen een week wordt duidelijk of hij hersenschade heeft opgelopen. De Italiaanse carabinieri hebben een onderzoek geopend en hielden al een reconstructie. (HR)

