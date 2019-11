Exclusief voor abonnees Belg Ramazani in kern Man United 27 november 2019

Toen hij in 2017 bij Manchester United tekende, zei hij dat het zijn droom was om ooit voor de eerste ploeg te spelen. Largie Ramazani (18) is er dichtbij. De Belgische jeugdinternational reisde met de A-kern naar Kazachstan voor de Europa League-match tegen Astana. Man United is al geplaatst, dus wil Ole-Gunnar Solskjaer zijn youngsters uitproberen.

