Exclusief voor abonnees Belg organiseert lockdownparty met 18 gasten op Ibiza 29 april 2020

00u00 0

Een Belg riskeert een gevangenisstraf van 1 jaar omdat hij in een villa op Ibiza een feest voor 18 gasten organiseerde. In Spanje geldt nochtans een lockdown, waardoor iedereen thuis moet blijven. De politie filmde de inval in Villa Can Jordi in het meest exclusieve deel van het eiland. Buren hadden hen getipt over het verboden feest op het 22.000 vierkante meter grote domein. Bij de aankomst van de agenten stonden meer dan tien auto's voor het huis. Op de beelden is te zien hoe de gasten rond het zwembad - en elkaar - hangen. Op de achtergrond klinkt een dj-set. De Belg betaalde meer dan 5.000 euro om de villa met zes slaap- en vijf badkamers te huren. Exclusief de kosten van de dj, de catering én de boete van de Spaanse politie. Ook de andere gasten - volgens lokale media Fransen, Italianen en Engelsen - mogen zich aan een boete verwachten. (BJM)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen