Belg opgepakt voor mensensmokkel in Oekraïne 12 augustus 2019

De Oekraïense politie heeft op de grens met Polen een Belg opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Hij werd op 15 juli staande gehouden aan de grensovergang in Krakovets met drie jonge Oekraïense vrouwen in zijn auto. Volgens de Oekraïense politie was de Belg van plan de drie jonge vrouwen in de prostitutie te dwingen. "Mensenhandelaars maken vaak misbruik van de kwetsbare situatie van zulke meisjes", klinkt het. "Ze beloven hen een legale job, maar eens ter plaatse moeten ze eerst hun schulden aflossen en belanden ze in de prostitutie." De drie jonge vrouwen zagen vrijwillig af van hun reis en keerden terug naar huis, de Belg werd opgepakt. De Belgische politiediensten hebben voorlopig geen info over de zaak. Het is voorlopig niet duidelijk wie de Belg precies is en of hij nog in een Oekraïense cel zit. (CMG)

