Exclusief voor abonnees Belg opgepakt in Athene met brandbommen 17 december 2019

00u00 0

Een Belg zit in voorhechtenis vast in Griekenland nadat hij eerder deze maand is opgepakt bij een gewelddadige manifestatie in Athene. Hij was in het bezit van onder meer twee geïmproviseerde brandbommen, een fles met ontvlambare vloeistof en een gasbrander. Hij zou geweigerd hebben zijn vingerafdrukken te geven of uitleg te verschaffen over zijn plannen. Volgens bronnen van 'De Morgen' gaat het om M.V.R. (33), in ons land gekend als anarchist. Hij maakt deel uit van een groepering die hier een reeks brandstichtingen in gebouwen en auto's pleegde, en verantwoordelijk is voor onaangekondigde betogingen, vernielingen, winkeldiefstallen en geweld tegen agenten. M.V.R. nam op 6 december deel aan een manifestatie ter nagedachtenis van een 15-jarige Griekse jongen die in 2008 werd doodgeschoten door de politie. (DM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis

Meer over M.V.R.

Athene

Griekenland