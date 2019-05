Exclusief voor abonnees Belg ontvlucht stemhokje met trip naar de zon 23 mei 2019

Heel wat Belgen vertrekken nét op zaterdag 25 mei of zondag 26 mei op vakantie. Touroperator Neckermann telt 11% meer boekingen dan de weekends ervoor of erna. Tegenover de vorige federale, Vlaamse en Europese verkiezingen, op 25 mei 2014, is er een stijging van 6%. "Vooral korte trips naar zonnige bestemmingen als Griekenland, de Canarische Eilanden, Mallorca en Marokko zijn enorm populair", zegt woordvoerster Leen Segers. "Ook citytrips naar Barcelona, Valencia, Tel Aviv, New York en Lissabon doen het opmerkelijk goed." Omdat de touroperator niet wil oproepen om aan de burgerplicht te verzaken, biedt hij Belgen die hun afgestempelde kiesbrief voor 2 juni komen tonen in één van de vakantiewinkels, een kortingsbon van 50 euro voor een zonvakantie in juni.

