Exclusief voor abonnees Belg ontkent 'beul van Raqqah' te zijn: "Als ik executies wou doen, had ik ze wel in Europa gedaan" 04 oktober 2019

De in Syrië opgesloten Anouar Haddouchi (foto) ontkent dat hij als beul gewerkt heeft voor de Islamitische Staat. De 35-jarige Brusselaar liet zich 'Abu Souleymen' noemen en volgens een lokale gezagsdrager in de voormalige IS-hoofdstad Ar-Raqqah zijn daar meer dan 100 executies gepleegd door een Belg met diezelfde bijnaam. Aan een Koerdisch persagentschap dat hem nu geïnterviewd heeft, zei Haddouchi echter dat hij die wreedheden niet heeft begaan. "Als ik dat had gewild, dan had ik het wel in Europa gedaan", zo klonk het uitdagend. Het zou kunnen dat Haddouchi op dat vlak de waarheid spreekt. Want een betrouwbaar ogende getuige die het naar eigen zeggen zou weten, verklaarde ons nooit iets over diens vermeende rol van beul vernomen te hebben. (GVV)

