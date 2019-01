Belg na 35 jaar even wereldberoemd door muziekvideo 24 januari 2019

2 miljoen. Zoveel views heeft een 'banaal' Facebookfilmpje van een keyboardspeler die hysterisch en dolblij heen en weer springt. De man draagt een roze hoofdband én speelt de meest coole riffs. Op het internet groeide het filmpje uit tot een meme die wereldwijd wordt gedeeld, maar weinigen die beseffen dat het om Belg Mario Mathy gaat. De Limburger maakte in de jaren tachtig enkele instrumentale hits, en wordt nu 35 jaar na datum plots een wereldster. Mathy zelf stapte 30 jaar geleden al de horeca in. Vandaag is-ie heel even wereldberoemd, maar vooral op een komische manier. (MMM)

