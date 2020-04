Exclusief voor abonnees Belg mag mening geven over radioactief afval 16 april 2020

Moet toekomstig hoogradioactief afval nog diep ondergronds in ons land worden opgeborgen? Daarover mag de Belgische bevolking zich nog tot en met 13 juni uitspreken via een online volksraadpleging. Dat heeft Niras, de instelling die verantwoordelijk is voor het beheer van het radioactieve afval in ons land, bekendgemaakt. De volksraadpleging - te vinden op www.niras.be/sea2020 - is een verplicht onderdeel van het proces om te beslissen wat er effectief met het hoogradioactief en/of langlevend radioactief afval uit onder meer de kerncentrales moet gebeuren. Volgens Niras kan het langlevende afval, dat honderdduizenden tot een miljoen jaar lang afgezonderd moet worden van mens en milieu, enkel diep onder de grond geborgen worden. "Er is geen enkel redelijk alternatief."

