Belg maakt 193 saxofoons uit granaathulzen 09 november 2018

Het atelier Adolphe Sax & Cie in Brugge, de enige saxofoonbouwer van België, wil 193 van de blaasinstrumenten produceren uit granaathulzen. Daarvoor heeft Karel Goetghebeur (39) 2.000 kilo hulzen nodig, die hij via een nationale inzamelactie bij elkaar hoopt te krijgen. Op de saxofoons zal een gravure met oorlogsmonumenten staan, zoals de IJzertoren in Diksmuide en de Menenpoort in Ieper. Een instrument reserveren kan vanaf 7 februari volgend jaar. Dat is de sterfdatum van de Belgische saxofoonbouwer Adolphe Sax. Vermoedelijke kostprijs van het unieke instrument is 5.000 euro. De lancering is gepland voor volgend najaar. Info: www.saxforpax.be. (GUS)