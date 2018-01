Belg krijgt topjob bij NAVO-vloot 00u00 0

Vanaf volgende week staat er weer een Belg aan het roer van de Noord-Europese mijnenjagersvloot van de NAVO. West-Vlaming Peter Ramboer, nu fregatkapitein in Zeebrugge, neemt maandag het bevel over van de Letse Commandant Gvido Laudups en krijgt zo één van de 4 militaire topfuncties binnen de vloot van de NAVO. Hij zal een jaar lang het bevel voeren vanop een commandoschip op zee: eerst vanop het Nederlandse schip 'Mercure', daarna vanop het Belgische schip 'Godetia'. Het is al 6 jaar geleden dat de NAVO-vloot een Belgische bevelhebber had. Ramboer zal Belgische, Nederlandse, Franse, Britse, Noorse en Deense schepen leiden.