Belg komt om bij motorongeval in Costa Rica 02 mei 2020

In Costa Rica is een Belg om het leven gekomen toen hij met zijn motor frontaal tegen een wagen botste. Corentin V. zou woensdag de controle over zijn motor verloren hebben. Vervolgens reed hij tegen een auto die uit de tegengestelde richting kwam. Volgens lokale media reed de echtgenote van de man in de auto achter hem aan toen het ongeval gebeurde. Zij had ook hun kinderen bij zich. De vijftiger overleed ter plaatse. Hij droeg volgens de politie het nodige beschermingsmateriaal en had een geldig rijbewijs.