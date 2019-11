Exclusief voor abonnees Belg is best blij met z'n leven 08 november 2019

00u00 0

'In welke mate bent u algemeen tevreden met het leven dat u momenteel leidt?' Als die vraag aan de Belg gesteld wordt, geeft hij zichzelf gemiddeld 7,6 op 10. Dat blijkt uit een studie van Eurostat. Daarmee doen we het beter dan het EU-gemiddelde, dat 7,3 bedraagt. De inwoners van zes landen zijn gelukkiger dan de Belgen, met de Finnen op kop (8,1), gevolgd door de Oostenrijkers (8), Denen, Polen, Zweden en Nederlanders (alle vier 7,8). Onderaan de lijst bengelen de Bulgaren, met amper 5,4 op 10. Ook in Kroatië (6,3), Griekenland, Litouwen en Hongarije (6,4) en Letland en Portugal (6,7) is lang niet iedereen happy. In vergelijking met de vorige studie, in 2013, bleef de geluksscore van de Belgen ongewijzigd. Het EU-gemiddelde nam met 0,3 toe. De inwoners van hun land zijn trouwens tevredener met hun relatie (7,9 op 10) dan met hun financiële situatie (7).

