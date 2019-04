Exclusief voor abonnees Belg is al 20 jaar prof in Verenigd Koninkrijk, maar weet nog altijd niet of hij mag blijven 10 april 2019

Professor Daniel Muijs, vicedirecteur van Ofsted (Office for Standards in Education, Children's Services and Skills, de Britse nationale inspectie voor onderwijs en sociale zorg) krijgt voorlopig geen 'settled status' in het Verenigd Koninkrijk. Zo liet hij wat boos op Twitter weten. Muijs is afkomstig uit ons land. Hij studeerde in Leuven en vertrok in 1997 naar het VK. Daar werkte hij aan de universiteiten van Manchester, Newcastle, Warwick en Southampton. Ondanks een verblijf van meer dan 20 jaar liet de app van het Home Office Muijs de mededeling na dat zijn gegevens onvoldoende zijn om hem de 'settled status' te verlenen. Die laat toe na de brexit gewoon verder te werken en leven als voorheen.

