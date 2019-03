Belg in halve finale WK voor sommeliers 14 maart 2019

Antoine Lehebel heeft zich samen met achttien anderen geplaatst voor de halve finale op het WK voor sommeliers in het Elisabeth Center in Antwerpen. De halve finale vond gisteren al plaats, maar pas morgen wordt bekendgemaakt welke drie deelnemers mogen mag meedoen aan de finale. Lehebel vertegenwoordigt ons land op het WK, nadat hij eerder de Belgische voorronde had gewonnen. Hij is chef- sommelier van het Brusselse sterrenrestaurant Bon-Bon. Het WK wordt om de drie jaar georganiseerd. Antwerpen is voor het eerst gaststad.

