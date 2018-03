Belg in Bulgaarse cel voor verkeersruzie 24 maart 2018

00u00 0

Een Antwerpse man zit sinds anderhalve week vast in Bulgarije vanwege een verkeersruzie van vier jaar geleden. De man, die destijds werkte bij een callcenter in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, kreeg het aan de stok met een vrouw die met haar auto de weg blokkeerde. De dame diende een klacht in tegen de Belg omdat zij beweert dat er een handgemeen was ontstaan. Hij verliet nadien het land en verhuisde naar Spanje om een brasserie te openen. Maar het Bulgaarse gerecht eiste dat hij zich ter beschikking hield. Via een internationaal aanhoudingsbevel werd de man eind februari gearresteerd in zijn woonplaats in Málaga. Na een paar weken is hij overgeplaatst naar Bulgarije, waar hij zijn proces in de gevangenis moet afwachten. Op 17 april wordt de zaak behandeld. (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN