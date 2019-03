Belg gepakt met 20.000 stuks namaakkleding 09 maart 2019

00u00 0

In het Spaanse Pineda de Mar, nabij Barcelona, heeft de Guardia Civil een raid gehouden op een magazijn dat wordt uitgebaat door een Belg. Liefst 20.000 stuks namaakkleding werden in beslag genomen, goed voor een geschatte waarde van 1 miljoen euro. "De kledingstukken waren bedoeld om op straat verkocht te worden", klinkt het. "Het gaat om imitaties van merken als Gucci, Adidas, Nike, Ralph Lauren en Tommy Hilfiger. Daarnaast werden ook valse truitjes van FC Barcelona aangetroffen." Het onderzoek startte in januari, nadat de politie had opgemerkt dat er steeds vaker namaakkleding opdook op lokale markten. De Belg wordt beschouwd als verdachte, maar het is onduidelijk of hij ook werd aangehouden.