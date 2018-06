Belg geeft Rode Duivels 4% kans op WK-winst 12 juni 2018

Aan de vooravond van het vertrek naar Rusland lijken de Belgen duidelijk sceptischer dan de Rode Duivels zelf, dat blijkt uit het tweede deel van onze Grote Peiling. In december 2017 geloofde 9% van de Belgen nog dat de nationale ploeg de finale zou halen. Dat percentage daalt nu naar 6%. Het geloof om het WK te winnen, bleef wel stabiel op 4%. Een kleine minderheid van 8% gelooft dat de Rode Duivels de groepsfase niet overleven, al was dat in december nog maar 6%. België rekent er duidelijk wel op dat de nationale ploeg minstens de kwartfinale haalt: 58% gelooft daarin. Opvallend: vooral Wallonië is de afgelopen maanden kritischer geworden. Het vertrouwen in minstens een halve finale daalde aan de andere kant van de taalgrens van 40 naar 30%. Vlaanderen veranderde zijn mening nauwelijks. Enkel de vrees voor uitschakeling in de tweede ronde steeg significant, van 6 naar 10%. (DPB)

