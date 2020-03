Exclusief voor abonnees Belg gearresteerd in Spanje voor moord op 81-jarige moeder 06 maart 2020

00u00 0

Een 40-jarige Belg is door de Spaanse Guardia Civil gearresteerd op verdenking van moord op zijn 81-jarige moeder. Volgens lokale media vermoordde hij haar met een honkbalknuppel in hun ouderlijk huis in Torrevieja, een stad in het zuidoosten van het land. De man zou zelf de hulpdiensten verwittigd hebben, aan wie hij vertelde dat zijn moeder zwaargewond was door een ongeval in huis. De Guardia Civil vond het relaas van de man echter ongeloofwaardig en arresteerde hem.

Aanbieding loopt nog 00 dagen 00 uren 00 minuten 00 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode