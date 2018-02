Belg ergert zich aan gsm'en achter stuur, maar doet het zelf 07 februari 2018

Driekwart van de Belgen stoort zich aan bestuurders die hun gsm gebruiken terwijl ze aan het rijden zijn. Eén op zeven geeft wél grif toe het zelf in de voorbije week gedaan te hebben. Dat blijkt uit een enquête van veiligheidsinstituut Vias. Bij de mensen jonger dan 34 jaar gebruikte zelfs één op de vijf zijn mobiele telefoon achter het stuur in de voorbije week. Volgens Vias gaan de voorzichtigste schattingen ervan uit dat 5 procent van alle verkeersongevallen met letsel te wijten is aan het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Dat zorgt jaarlijks voor minstens dertig doden en 2.500 gewonden in België. Niet enkel in de auto ergeren we ons trouwens aan gsm's. Ook aan de eettafel (72 procent) en in de bioscoop (47 procent) is de irritatie over andermans gsm-gebruik groot.

