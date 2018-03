Belg eet weer iets minder vlees 28 maart 2018

Het thuisverbruik van vers vlees daalde het voorbije jaar verder van 18,2 kilogram per persoon naar 17,5 kg. Ter vergelijking: we komen van 34,9 kg, tien jaar geleden. We wisselen rood vlees (54% van de thuisconsumptie van de Belg) vaker af met gevogelte (goed voor een derde), vis (15% in 2017) of een vegetarisch alternatief- vleesvervangers zijn goed voor 1%. De overgrote meerderheid (96%) van de Belgen heeft een voorkeur voor vlees van bij ons. Een duurdere versnijding zoals de tournedos of chateaubriand is niet in volume gedaald - we kiezen dus voor minder, maar steeds kwalitatiever vlees. We kopen wel minder vaak vlees bij de zelfstandige slagers en meer bij buurtsupermarkten en 'harddiscounters', zo blijkt nog uit onderzoek van GfK Belgium en iVox in opdracht van VLAM.

HLN