Belg eet 6 kilo meer vis dan gemiddelde Europeaan 24 april 2018

Wij Belgen eten jaarlijks 25 kilo vis en zijn daarmee bij de grootste visconsumenten van Europa, waar het gemiddelde op 19 kilo per persoon ligt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Belgische vissector. Kabeljauw blijft de populairste vissoort in België en wordt op de voet gevolgd door zalm. Beide soorten vormen samen liefst de helft van alle visverkoop in ons land en onder impuls van zalm groeit dat aandeel jaarlijks aan. Exotische vissen zoals pangasius, tilapia en victoriabaars verliezen terrein, terwijl vis uit de Noordzee zoals heilbot, lotte, schol, tongschar en zeewolf aan populariteit winnen. Belgen eten gemiddeld 19,5 keer per jaar vis als hoofdgerecht. (BBO)