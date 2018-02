Belg derde langer afwezig op werk 16 februari 2018

Het ziekteverzuim in België is de jongste 10 jaar met een derde gestegen. In 2008 was de Belgische werknemer gemiddeld 9,4 dagen afwezig op het werk, terwijl dat gemiddeld 12,1 dagen waren in 2017. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf SD Worx. Vooral langdurige afwezigheid werkt de stijging in de hand: in 10 jaar tijd groeide het aantal werknemers dat tussen een maand en een jaar ziek thuis zit, met liefst 32%. Het aandeel mensen dat ten minste een dag per jaar afwezig is, steeg minder sterk: van 60 naar 62%.

