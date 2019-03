Exclusief voor abonnees Belg breekt record snelskiën met 218 km/u 27 maart 2019

00u00 0

Een gemiddelde Ferrari-bestuurder draait er vermoedelijk zijn hand niet voor om, maar 218 km per uur halen op ski's? Dan ben je toch een apart soort snelheidsduivel. De 47-jarige Joost Vandendries uit het Vlaams-Brabantse Tombeek is er zo één: hij verbrak met 218,845 km/uur het Belgisch record speedskiën. Hoewel dat 3 km/u sneller is dan het vorige Belgisch record, zal Vandendries nog flink z'n best moeten doen om het wereldrecord te verbreken - dat staat op net geen 255 km/u. (GUS)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen