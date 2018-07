Belg achter jihadistisch internetforum riskeert 10 jaar cel 05 juli 2018

In Frankrijk staat een Belg terecht omdat hij een jihadistisch internetforum beheerde. Dat heette 'Ansar Al-Haqq' en was actief van 2006 tot 2012. Het groeide uit tot dé verzamelplaats van Franstalige moslimextremisten en bracht nieuwkomers in contact met veteranen van de jihad. Bij de leden die zo op het terroristische pad zijn beland, bevinden zich twee daders van het bloedbad in de Parijse Bataclan. Beklaagde Farouk Ben Abbes (32), een Belg die afstamt uit Tunesië, zou in 2009 al plannen hebben gesmeed voor een aanslag tegen die zaal, maar ging toen vrijuit bij gebrek aan bewijs. In 2016 dwong hij zelfs een schadevergoeding van 6.000 euro van de Franse staat af voor de tijd die hij in voorhechtenis zat. Nu riskeren hij en drie medebeklaagden tien jaar cel.

