Belg (76) doodgeschoten tijdens overval op Filipijnen 19 juni 2020

Op het Filipijnse eiland Negros is een 76-jarige Belg doodgeschoten tijdens een overval in zijn villa. Toen de daders ervandoor gingen met spullen van zijn vrouw, zou Carl Nolens zich verzet hebben, waarop de inbrekers drie keer in zijn buik schoten. Zijn echtgenote kon ontsnappen via het balkon, maar raakte wel gewond tijdens haar sprong.