Belg (74) vecht voor zijn leven

In ons land vecht een 74-jarige man die een longontsteking heeft én besmet is met het coronavirus voor zijn leven. Dat bevestigt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). De patiënt verblijft in een van de Europaziekenhuizen in Brussel. Uit respect voor de familie geven de instanties geen verdere informatie over hem vrij. Er kwamen gisteren officieel 39 nieuwe besmettingen bij in België, wat het totaal op 239 brengt. Maar volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) ligt het werkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk tien keer hoger. "Dat is altijd zo bij een epidemie", zegt hij. "Dit getal van 239 zegt enkel iets over de wil van de bevolking om getest te worden en om de wil van de overheid om te testen."

