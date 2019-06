Belg (72) sterft tijdens Vespa-rit in Hongarije BJM

11 juni 2019

05u00 0 De Krant Een 72-jarige gepensioneerde rusthuisdirecteur uit Wolvertem is om het leven gekomen tijdens een Vespa-rondrit in Hongarije. Vrienden en andere Vespa-rijders zagen hoe Philippe Withof plots afweek van zijn rijvak en frontaal op een auto botste.

Philippe Withof was één van de ruim 5.000 deelnemers aan de Vespa World Days in Hongarije. Zaterdag reden ze in een groot konvooi toen het in Nagyvázsony plots fout ging. De ervaren motorrijder - oprichter, gids en ouderdomsdeken van de Classic Vespa Club Brussels - week totaal onverwacht van zijn rijvak af en knalde op een tegenligger. Een Belgische agent diende hem de eerste zorg toe in afwachting van de komst van een traumahelikopter. Maar alle hulp kwam te laat.

Philippe Withof laat een vrouw, twee kinderen en negen kleinkinderen achter. Zoon Geert Withof reisde intussen naar Hongarije af. Vermoedelijk volgt vandaag een autopsie. "Blijkbaar houden ze rekening met het feit dat papa een hersenbloeding kreeg op zijn Vespa en dus al bewusteloos was toen hij botste. Papa's dood komt veel te vroeg, maar hij is gegaan zoals hij zelf gewild zou hebben: zonder pijn, tussen zijn vele vrienden en met zijn Vespa." (BJM)