Belg (61) crasht met auto in Nederlandse fietstunnel 03 december 2018

00u00 0

Een man van 61 uit het Antwerpse Niel is zaterdag omgekomen bij een verkeersongeval in Nederland. In Hoek, vlak bij Terneuzen, reed hij met zijn Audi om een nog onbekende reden rechtdoor op een rotonde, aldus de hulpdiensten. "Door de impact raakte de wagen stuurloos en belandde hij aan de overkant van de rotonde naast de weg in een betonnen fietstunnel." Volgens de eerste vaststellingen waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De chauffeur was op slag dood. "Zijn passagier, een 36-jarige man uit Vilvoorde, werd gewond uit het wrak gehaald en herstelt in het ziekenhuis", klinkt het nog. (KSN)