Exclusief voor abonnees Belg (59) verongelukt op Canarische Eilanden 11 juli 2020

00u00 0

Een 59-jarige Belg is op het Canarische eiland La Palma om het leven gekomen bij een spectaculair auto-ongeval. Ter hoogte van het El Remo-strand, in het zuid-oosten van het eiland, liep het donderdagmiddag grondig fout. De vijftiger reed via een steile weg richting zee, maar vloog uit de bocht. De wagen tolde verscheidene keren om zijn as en belandde uiteindelijk compleet vernield op enkele meters van de zee. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De Belg werd tijdens het ongeval uit de auto geslingerd en overleed ter plaatse. Een plaatselijke brandweerman bevestigt het ongeval met een huurauto. "De wagen ging om een onbekende oorzaak van de weg af en de bestuurder werd eruit geslingerd. De dokters konden alleen nog zijn overlijden vaststellen", aldus de brandweerman. (HR/CMG)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen