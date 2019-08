Exclusief voor abonnees Belg (55) opgepakt na moordpoging op vakantie 22 augustus 2019

Een 55-jarige Belg zit in een Italiaanse cel na een moordpoging op zijn vriendin. Filip D.R. huurde met zijn 34-jarige vriendin en zijn tienerzoon een appartement in het Noord-Italiaanse dorp Rhêmes-Notre-Dame. Maandagavond kreeg het koppel hevige ruzie, waarna D.R. zijn vriendin opsloot en haar probeerde te wurgen. Volgens de politie sloeg hij haar hoofd ook tegen de tafelrand.De zoon van de man belde in paniek de politie, waarop de vijftiger werd gearresteerd. D.R. werd gisteren een eerste keer verhoord en gaf toe dat hij ruzie had, maar ontkende de moordpoging. Vandaag valt de beslissing of de man in de cel blijft. De vrouw raakte gewond in het aangezicht.